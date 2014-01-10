沪铝创出五年低位 因假期前需求清淡且产能集中投放

路透上海1月10日 - 上海期铝周五盘中创出五年低位，国内产能集中投放，加之假期临近下游需求清淡，令期货和现货价格联袂走低，而近期工业类商品的全线弱势，亦增添了偏空的市场氛围。

沪铝主力1404合约收低0.29%，报每吨13,795元，为连续第六个交易日下跌。现货市场走势同样疲弱，上海金属网国产铝现货平均报价每吨13,860元，较上日跌90元。

“年底需求非常清淡，春节前下游厂家基本不进货了，加之去年底到今年上半年是电解铝产能投放的最高峰，造成期现一起下跌，”华泰长城期货分析师肖兰兰称。

不过她指出，最近这几天的下跌节奏略微偏快，估计春节之后会有一个弱反弹，但在产能投放高峰期过去前，铝价都难以摆脱弱势运行。

国家统计局的数据显示，11月中国电解铝产量195.36万吨，连续第二月创历史新高。业内估计，本月稍晚公布的12月产量将进一步增加。

据华泰长城期货报告统计，12月新疆地区仍有30万吨以上电解铝产能将陆续投入运行，而陕西及内蒙分别有15万吨和10万吨产能，当月产量突破200万吨将毫无悬念。

周四，伦敦金属交易所(LME)铝库存为544.4万吨，距离去年7月创下的548.6万吨的纪录高位不远。

美国铝业(AA.N)执行副总裁William Oplinger周四表示，截至2013年末，伦敦金属交易所(LME)以外的铝库存料为210万吨，今年或将进一步增加。

中国海关周五的最新统计显示，去年12月中国未锻造铝及铝材进口12.52万吨，全年累计进口96.31万吨，较上年减少17.7%。（完）

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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