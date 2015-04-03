上汽集团去年净利同比增长12.78% 今年力争整车销量超620万辆

路透上海4月3日 - 中国最大汽车集团--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公布年报，去年实现净利润279.73亿元人民币，同比增长12.78%；今年将力争实现整车销量超过620万辆，营收6,970亿元。

年报显示，去年该公司实现整车销售562.02万辆，同比增长10.1%；营业总收入6,300亿元，同比增长11.35%，每股收益2.54元。分配预案为每10股派发现金红利13.00元(含税)。

上汽集团指出，去年在努力开拓市场、扩大销量规模的同时，公司还积极开展降本增效工作，不断提升效益水平。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅高于营业总收入增幅，营业总收入增幅高于整车销量增幅，经营质量继续稳中有升。

今年公司面临的主要经营任务包括：是抢抓市场机遇，确保目标完成和经营质量的稳步提升；着力打造差异化的竞争优势，不断深化自主品牌建设；加强板块协同与业务模式创新；完善海外业务链体系流程等。

公司预计，从市场演变大格局看，国内汽车市场逐步趋于饱和，但汽车后市场潜力巨大，海外市场存在结构性机会。预计2015年国内汽车市场总体继续保持平稳增长，汽车销量将达到2,580万辆，同比增长7%左右。

上汽集团周四收报25.56元，过去三个月累计上涨19%。（完）

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(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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