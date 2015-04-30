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中国财经 | 2015年 4月 30日 星期四 09:32 BJT

上汽集团一季度实现净利74.68亿元 同比增长6.98%

路透上海4月30日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三稍晚公布一季报，前三个月公司实现净利74.68亿元人民币，同比增长6.98%。

一季度上汽集团实现营业总收入1,678.19亿元,同比增长0.15%；每股收益0.677元。

公司指出，一季度上汽集团销实现整车销售153.86万辆，同比增长1.01%。

本月初上汽集团曾公布年报，去年实现净利润279.73亿元人民币，同比增长12.78%；今年将力争实现整车销量超过620万辆，营收6,970亿元。

上汽集团周三收报27.31元，一个月来累计上涨10.7%。（完）

欲了解详情,可点选上海证交所网站 here

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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