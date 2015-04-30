上汽集团一季度实现净利74.68亿元 同比增长6.98%

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月30日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三稍晚公布一季报，前三个月公司实现净利74.68亿元人民币，同比增长6.98%。
一季度上汽集团实现营业总收入1,678.19亿元,同比增长0.15%；每股收益0.677元。
公司指出，一季度上汽集团销实现整车销售153.86万辆，同比增长1.01%。
本月初上汽集团曾公布年报，去年实现净利润279.73亿元人民币，同比增长12.78%；今年将力争实现整车销量超过620万辆，营收6,970亿元。
上汽集团周三收报27.31元，一个月来累计上涨10.7%。（完）
欲了解详情,可点选上海证交所网站 here
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。