上海沥青期货收盘大跌逾3% 创上市以来新低

路透上海10月28日 -上海石油沥青期货周一收盘大跌逾3%，创出本月上市以来新低，并拖累能源化工类品种表现。分析师表示，对沥青后期供应压力的忧虑，以及国际油价近期持续回落，均加剧该品种上市以来的弱势。

上期所沥青主力1402合约收报每吨4,268元，下跌3.44%，创出10月9日登陆上期所以来新低。上市14个交易日以来，已较首日挂牌基准价累计下跌4.3%。

安迅思息旺能源的信息经理李耀华表示，“随着天气转冷，目前现货市场人气比较低迷，大家预计后市维持供过于求趋势，玩家普遍看跌后市，特别是明年年初冬储的行情。”

他并称，四季度终端需求将进一步下滑，但供应基本持稳，预计现货价格震荡回落。此外，上周国际油价维持震荡下行的状态，也不利于沥青期货的基本面。

受季节性需求下滑和产量增加拖累，布兰特原油期货上周下跌2.7%，录得一个月来最大单周跌幅。美国原油期货亦连续第三度周线下跌。

在沥青跌势的影响下，其他能源化工品种今日走势亦疲弱，其中PTA(精对苯二甲酸)期货远月405合约跌破7,400元关口，创出近四个月新低。同样具有能源化工属性的橡胶大跌2.49%至19,360元，进一步脱离两万的整数关口。

上海中期的能源化工分析师李宙雷表示，油价的下跌虽然对整体人气有所影响，但近期能源化工品种的自身的基本面特征更为明显。

他表示，以PTA为例，上游PX的成本支撑弱化，下游聚酯产业链整体亏损，本身产能又很庞大，产业链的全线利空意味着后期PTA仍难摆脱弱势表现。（完）

(发稿 丁琦; 审校 曾祥进)

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