独家新闻：上海混沌投资扩展羽翼 在香港开设分支

路透伦敦5月6日 - 两位知情消息人士称，中国最大的商品基金管理公司之一--上海混沌投资(Shanghai Chaos)已在香港开设办公室，以实现经营活动多样化，并力求使其大宗商品交易保持低调。

金属行业消息人士称，该基金公司计划任用更多银行和经纪机构。香港的银行和经纪公司数量比上海多得多，这样一来要识别其仓位状况就不那么容易了。

在香港交易的优势在于能够利用中国以外的交易所，那些交易所大多按金融和非金融等类别提供大宗商品仓位细节，而不会具体到公司。

而上海期货交易所提供铜、铝、锌和镍等一系列交易产品，并在官网列出各经纪机构的持仓情况。

“如果你知道上海混沌投资聘雇哪个或哪些经纪商，那么算出他们的仓位并不难，”一位经纪机构消息人士称。

消息人士称，香港分支机构叫做混沌天成国际有限公司(Chaos International Financial)，于今年年初成立，只有数量不多的几名员工。

该公司已经在香港证监会注册进行期货交易。

公司一位高级官员拒绝置评，路透曾致电上海混沌行政办公室但无人接听。

上海混沌投资约10年前创立，交易员称，其管理的资产规模有100亿元人民币(15亿美元)。(完)