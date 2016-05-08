独家新闻：上海混沌投资扩展羽翼 在香港开设分支

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透伦敦5月6日 - 两位知情消息人士称，中国最大的商品基金管理公司之一--上海混沌投资(Shanghai Chaos)已在香港开设办公室，以实现经营活动多样化，并力求使其大宗商品交易保持低调。
金属行业消息人士称，该基金公司计划任用更多银行和经纪机构。香港的银行和经纪公司数量比上海多得多，这样一来要识别其仓位状况就不那么容易了。
在香港交易的优势在于能够利用中国以外的交易所，那些交易所大多按金融和非金融等类别提供大宗商品仓位细节，而不会具体到公司。
而上海期货交易所提供铜、铝、锌和镍等一系列交易产品，并在官网列出各经纪机构的持仓情况。
“如果你知道上海混沌投资聘雇哪个或哪些经纪商，那么算出他们的仓位并不难，”一位经纪机构消息人士称。
消息人士称，香港分支机构叫做混沌天成国际有限公司(Chaos International Financial)，于今年年初成立，只有数量不多的几名员工。
该公司已经在香港证监会注册进行期货交易。
公司一位高级官员拒绝置评，路透曾致电上海混沌行政办公室但无人接听。
上海混沌投资约10年前创立，交易员称，其管理的资产规模有100亿元人民币(15亿美元)。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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