（更正）上清所10月底推汇率远期及掉期中央对手清算

(内文最后一段应为国务院通过了“中国农业发展银行”的改革方案)

路透上海9月25日 - 在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。

许臻是在上海清算所主办的“危机后的场外市场改革深化与机制创新”国际研讨会上做出上述表述的。

他并介绍，清算所业务的中央对手清算，从此前的现货市场，现在已经覆盖到金融衍生品和大宗商品金融衍生品，而中央对手清算业务，也会先从试点开始，逐步过渡到强制清算。

上清所8月初正式上线了人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务系统运行平稳，首日共接收18笔交易数据，合计清算金额2.28亿元人民币。

在此之前，上海清算所的中央对手清算业务主要包括现券、人民币利率互换、人民币远期运费协议、外汇竞价和外汇询价等五项。

对于近期市场较为关注的自贸区债券业务，许臻表示，自贸区债券市场目前还没有成型的方案，但自贸区未来会致力吸引国际机构发行人民币债券，而相关信用类债券的托管将在清算所。

在该研讨会期间，同时举办了2014年CCP12(全球中央对手方协会）全体会员特别大会，中国人民银行副行长刘士余在稍早出席该会议时介绍，人民币跨境支付系统（CIPS)，建设已经取得重要进展，将落户上海。

刘士余同时透露，中国国务院昨日刚刚通过了中国农业发展银行的改革总体方案，政策性银行的改革方案将相继推出。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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