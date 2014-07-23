铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务将于8月4日推出--清算所

路透北京7月23日 - 上海清算所最新发布公告称，经中国人民银行批准，银行间市场清算所定于2014年8月4日起推出人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。

根据上清所网站刊登的公告，人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务按照《航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务规则》、《航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务指南》的规定办理。

路透稍早已从消息人士处获知，中国首个铁矿石和动力煤掉期(swap)已经获得中国央行批准，将于近日一并上线交易。

据业务指南，人民币铁矿石掉期是以进口铁矿石（62%品位）中国码头现货价格为标的的、以人民币进行计价和结算的铁矿石价格指数衍生品。

其最终结算价格的确定基于三个铁矿石现货价格指数，包括北京中联钢电子商务有限公司发布的中联钢CSI铁矿石62进口粉矿现货价格指数，北京国际矿业权交易所有限公司发布的北京国际矿业权交易所铁矿石现货交易基准价（62%），以及上海钢联电子商务股份有限公司发布的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数。

人民币动力煤掉期是以环渤海港口动力煤（5500K）离岸平仓价格为标的的、以人民币进行计价和结算的动力煤价格指数衍生品。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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