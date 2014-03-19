上清所启动铁矿石等衍生品模拟清算竞赛 掉期合约上市渐近

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月19日 -继去年中国版铁矿石期货上市后，国内铁矿石掉期的脚步也渐行渐近。上海清算所周三启动航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务模拟比赛，交易标的除已推出的远期运费协议外，还包括以人民币计价和结算的铁矿石和动力煤掉期。
上清所网站显示，模拟交易比赛时间为2014年3月19日至5月16日，交易日交易时间为10:30-18:00。目的是“为保证人民币铁矿石和动力煤掉期中央对手清算业务的顺利上线”。
路透获得的模拟比赛手册显示，人民币铁矿石掉期（CIS）以国内铁矿石现货价格指数为标的，并以人民币进行计价和结算，最终结算价格为三家指数或基准价的算术平均值。
上述三家指数或基准价分别为：中联钢发布的中国铁矿石62进口粉矿现货价格指数、北矿所铁矿石现货交易基准价（62%），以及上海钢联的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数。
上清所已于周二起在其网站公布上述价格指数及其平均值。
文件并显示，人民币动力煤掉期将以环渤海港口动力煤（5,500K）离岸平仓价格为标的。最终结算价格的确定基于秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数。
去年4月，上清所推出人民币远期运费协议中央对手清算业务。该交易所高层去年12月对媒体表示，预计将于2014年3、4月份推出人民币动力煤和铁矿石掉期。
路透致电上清所相关部门，对方未对上述时间表置评，但表示清算模拟比赛已开始进行。
掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式，与期权、期货和远期同为金融衍生品。此前新加坡交易所等机构已先行推出铁矿石掉期交易，但结算大多参照国际主要铁矿石价格指数。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。