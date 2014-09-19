上海清算所称拟在自贸区推动跨境人民币资金投资银行间债市

路透上海9月19日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）表示，将探索在上海自贸区开展债券业务的可行性，通过与境内外平台合作，在自贸区账户体系下，按照有限渗透原则，推动跨境人民币资金投资国内银行间债市，并推动境内人民币参与国际债券市场与境外托管机构等相关平台合作。

在上海清算所周五举办的媒体通气会上提供的资料并显示，上清所将研发跨境人民币计价的场外航运及大宗商品金融衍生品，面向自贸区内及境外投资者，上海清算所提供中央对手方(CCP)清算，初期大宗商品品种拟选择以铜为试点。

此外，上清所还将探索为自贸区大宗商品现货交易中心提供净额清算服务，实现交易、清算、结算环节的严格分离，有效把控交易风险，促进大宗商品产业链在自贸区内集聚。

在利率和汇率衍生品方面，上清所将研发中央对手方清算业务，为自贸区及境外的金融机构提供汇率、利率衍生品的中央对手方清算服务，与境外清算机构合作推动人民币汇率、利率衍生品的国际联合清算。

上海清算所于2009年11月成立，是由中国人民银行主管的中国场外市场唯一的专业化中央对手清算机构，也是直属央行的股份制企业；目前，上海清算所托管结算的品种主要包括非金融企业债务融资工具、金融类债券、信用风险管理工具。(完)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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