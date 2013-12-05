上海银监局称商业地产风险大于住宅 警示其融资风险

路透上海12月5日 -中国第一财经日报周四报导，近日上海银监局对辖内各商业银行下发了“关于商业地产融资风险的通知”，据银监局调研发现，上海商业地产总量过剩、价格上涨过快、市场总量接近饱和，潜在风险已经远远大于住宅地产，因此需要辖内各商业银行高度关注。

报导引述上海银监局的统计数据称，据摸底，截至今年9月，上海各商业银行对149个城市综合体发放贷款余额已破700亿元人民币，同比增长30%-40%。

据上海银监局的摸底调查，以商业综合体为主流形态的商业地产，未来将面临巨大扩容压力，各项综合体CBD体量大、占用资金多、项目同质化。

报导援引亚太城市房地产研究院院长谢逸枫估算，2009年-2013年，上海商业地产的供应量约增一倍，导致写字楼和综合体实际已经出现过剩征兆，而目前仍在建造中的新增量还没有完全释放出来,市场明年对这些物业的去化能力将大幅削弱。

“地段偏远一点商业地产已经出现了租、售市场都不景气现象。”谢逸枫称。

而一家城商行上海分行高层表示，由于部分区域商业地产的租赁市场出现低迷，租金回报比有所下降，一些依靠租金分期还贷的中小房企已经出现了无法按期还本付息的现象。

报导指出，虽然从9月起银行已开始收紧相关贷款，但在此之前，尤其在上半年优质企业信贷需求疲弱之际，房地产类贷款是不少银行消化信贷额度、创造利差收益的标的，而风险也悄然累积。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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