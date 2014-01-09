沪铜午盘跳水收创两周低位 基本面支撑不稳期价补跌

路透上海1月9日 -近期中国国内商品市场的弱势，让表现一直坚挺的沪铜也独木难支。在52,000元附近盘整多日后，沪铜周四午盘出现增仓跳水走势，收创12月下旬以来新低，在资金推动下走出一波凌厉的补跌行情。

沪铜主力1403合约收报每吨51,220元。尽管上午走势波澜不惊，但下午1:40左右开始增仓破位下跌，最终收低1.41%，1403和1404两个交投最活跃的合约全天共增仓5万多手。

“整体看沪铜前期上涨的基础并不牢固，交易所库存虽然持续在降，但四季度国内实体需求并未如库存变化反映的那么强劲。”金瑞期货的金属分析师谭远表示。

他并指出，今日的下跌令沪铜整体走势偏空，下方先看50,000元整数关的支撑。但目前国内外的利差状况依然会支撑融资铜需求，而LME的库存仍未企稳回升，现在断定出现大的趋势性下跌为时过早。

统计局上午公布的数据显示，中国12月CPI同比上涨2.5%，低于路透调查预估中值2.7%，2013年全年CPI则同比上涨2.6%，远低于年初设定的3.5%控制目标。

周三公布的美联储12月会议记录显示，许多联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望在缩减资产购买规模时谨慎行事。不过同日公布的ADP就业报告显示，12月美国民间部门就业人数增幅创13个月最大，加剧市场对美联储进一步缩减刺激政策的预期。

路透技术分析师王涛表示，沪铜此前的C浪反弹已受阻于52,750元的50%费波纳奇水准，下方先看51,075元的支撑。

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据智利港口运营商和工会称，该国北部港口Angamos周三恢复运作，罢工工人回到工作岗位，但部分南部港口的工会继续罢工。智利是全球最大的产铜国。 （完）

(发稿 丁琦; 审校 曾祥进)

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