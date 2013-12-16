沪铜小幅收高 反弹持续性有待考验

路透上海12月16日 -上海期铜周一小幅收高，未受中国及周边股市偏空走势拖累，国内宏观数据坚挺，支撑市场对国内工业品需求的预期。不过分析师表示，在供应面整体趋于宽松、且消费难有大幅提升的背景下，铜价短线的强势恐难以延续。

沪铜主力1402合约收报每吨51,410元，上涨0.37%，全天在不到200元的狭窄空间盘整，多空双方心态谨慎，市场呈胶着状态。

“近期的中国数据整体不错，被国际投资人解读为经济向好，但国内企业的备货意愿其实并没有那么强劲，进口中融资铜的比重估计也不低，对铜价上方目标并不看的太高。”上海中期金属分析师方俊峰表示。

上午公布的汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月终值50.8略微回落至50.5，但仍在50的荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。

方俊峰并指出，从上周中央经济工作会议传出的讯息看，货币政策略偏紧可能会部分制约企业投资，工业品需求这块还要看政府主导的财政政策力度。

周五结束的中央经济工作会议明确提出，明年将继续实施积极财政和稳健货币政策，保持国内生产总值(GDP)合理增长，并对粮食安全，淘汰落后产能，防范债务风险等都给予高度关注。

本周美联储即将召开货币政策会议，受美国货币政策前景的不确定性拖累，周一亚洲时段金融市场人气全线偏空。上证综指.SSEC收创一个月最大单日跌幅，日经指数.N225亦大跌1.6%至三周半低位。

不过市场人士表示，近期全球铜库存压力持续减缓，对铜价的支撑作用十分明显，帮助沪铜在今日股市风雨飘摇的背景下稳守涨幅。

上海期货交易所的周库存数据显示，上周该交易所铜库存为14.32万吨，较前一周增加1,620吨，但仍接近今年下半年以来低位。与此同时，伦敦金属交易所(LME)铜库存也降至今年2月初以来低位。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理将期铜净空头部位大幅削减18,093口，至1,223口，为五周来最低空头仓位。

截至北京时间周一15:30，LME三个月期铜报每吨7,254.25美元，下跌0.01%，此前连续六个交易日收高，并触及六周高位。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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