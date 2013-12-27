沪铜收创两月高位 受股市反弹激励

路透上海12月27日 -上海期铜周五收创两个月高位，近期全球主要经济体的宏观数据稳健，提振了投资者对经济前景的信心，国内股市今日出现较大反弹，亦令敏感反映市场人气的沪铜受到激励，短线料延续震荡向上走势。

沪铜主力1403合约收报每吨52,390元，为10月下旬以来最高收位。本周累计上涨1.97%，为连续第六度周线收高。

新湖期货的金属分析师廉正表示，“近期欧美经济数据持续向好，国内资金面虽然有些紧，但全年建筑和家电等行业需求依然很旺盛。宏观面的稳定正使得铜市的人气重新聚集。”

他预计，从年底到明年一季度，沪铜震荡向上的态势料不会改变，但鉴于明年铜市的供应压力也在增加，上方目标也不宜看得太高，54,000元一线估计会遇到较大阻力。

中国股市沪综指周五收涨逾1%，并创下一个多月最大单日升幅。分析师指出，昨日股指大跌后，做空动能释放不少，今日前期深跌的金融地产及周期股出现技术性反弹，市场人气有所回升，个股普涨。不过，成交量仍处低位水平，显示投资者做多意愿并不坚定，市场情绪仍在修复之中。

此前美国劳工部公布，最近一周美国初请失业金人数降至近一个月最低，成为其就业市场又一个正面迹象。此外，11月和12月的假日零售销售也增长。

中国国家统计局周五公布，11月规模以上工业企业实现利润总额7,074.8亿元人民币，比去年同期增长9.7%。

不过，在期铜持续上扬的同时，国内铜现货却略显疲弱。上海有色网数据显示，截至周五中午，1号电解铜现货贴水在180-280元之间，贴水幅度较前几日有所扩大。

廉正表示，年底资金成本较高，打压了部分企业的备货积极性，现货跟涨乏力可能限制期价进一步上涨的空间。

路透技术分析师王涛表示，未来三个月沪铜料将测试54,460-55,360元的阻力位，若升破该区域，将上探58,930-60,480元的下一道阻力。

浏览沪铜技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/ret65v)

在休市两日后，伦敦期铜周五跳涨至四个月最高，追随国内铜价涨势。截至北京时间15:30，LME三个月期铜报每吨7,395美元，上涨1.54%。（完）

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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