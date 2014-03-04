沪铜自七个月低位反弹收高 现货低迷料限制上涨空间

路透上海3月4日 -在前几日破位下跌后，上海期铜周二出现企稳迹象，期价自盘中所及七个月低位反弹并小幅收高。业内人士指出，今日的反弹主要受外盘带动，然投资者对中国制造业疲弱的忧虑仍挥之不去，加之现货市场表现低迷，这波反弹高度可能有限。

沪铜主力1405合约收报每吨48,990元，微涨0.04%，盘中一度触及48,600元的去年7月末以来最低。但下午2点前后在外盘的带动下逐级反弹，最终全数收复了日内失地。

外盘方面，伦敦金属交易所(LME)期铜周二在亚洲盘中升向7,000美元整数关，俄罗斯总统普京下令军演部队回到基地，令乌克兰紧张局势略微缓和，市场避险情绪也随之消退，原油和铜等大宗商品应声上涨。

截至北京时间15:15，LME三个月期铜报每吨6,990美元，上扬0.32%。

上海中期金属分析师方俊峰表示，“近期的PMI数据印证了国内制造业疲软的现况，整个市场的悲观情绪一直较重，反映到工业品上面就是全面下跌的节奏。”

尽管今日沪铜勉强收高，但其他工业品表现并不乐观，焦煤收跌1.55%，刷新该品种去年上市以来新低；橡胶跌1.52%创近五年最低。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周六公布，2月官方制造业采购经理人指数(PMI)创八个月新低，而汇丰稍早发布的制造业PMI亦将至七个月低位。

方俊峰并指出，现在国内铜价虽已跌到5万元以下，但现货仍呈现贴水，这与去年11月铜价在五万附近时现货升水200-300元形成明显反差，表明了目前现货人气的低迷。未来沪铜能否走强，也需重点关注升贴水指标。

行业网站--上海金属网(shmet.com)的报价显示，截至周二中午11:30，现货铜贴水80-180元/吨。

业内人士还表示，近期的人民币兑美元贬值，对铜进口需求也会带来抑制，无论还是融资铜还是实体需求都会受到影响，但影响程度还取决于较长期的汇价走势。

路透技术分析师王涛表示，由于沪铜48,940元的支撑位已被击穿，预计期价将下探47,540-48,070元的区间。

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(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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