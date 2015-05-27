上证所等与德意志交易所组合资公司 建离岸人民币产品交易平台

路透北京5月27日 - 上海证券交易所周三证实与中国金融期货交易所及德意志交易所集团(DB1Gn.DE) ，就共同建设离岸人民币金融工具交易平台达成战略合作协议，三方计划在德国成立合资公司，公司主要职能是研发和上市交易以离岸人民币计价的证券和衍生产品。

上证所网站新闻稿称，根据协议，合资公司定名为“中欧国际交易所股份有限公司”，上证所、中金所和德意志交易所集团将按40%、20%和40%的比例分别持有新公司股权。合资公司的主要职能是研发和上市交易以离岸人民币计价的证券和衍生产品，将在德国法兰克福注册成立，计划于2015年第四季度正式投入运作。

新闻稿并称，通过与德交所合作建设欧洲离岸人民币证券产品交易平台，可以在较短的时间内开发多样化的人民币证券产品，填补欧洲时区人民币证券市场的空白，为境外人民币资金提供更丰富的投资工具选择，有助于扩大对外开放程度和推动人民币国际化进程。

两名知悉计划的消息人士此前向路透透露，德意志交易所准备宣布一项与上海证券交易所、中国金融期货交易所的合资事业，主要目的是让欧洲投资人更容易接触中国股票及上市交易基金(ETF)。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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