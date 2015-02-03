上海迪士尼乐园推迟至2016年上半年开幕--华尔街日报

路透2月2日 - 华尔街日报引述接近项目的人士表示，迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)上海主题乐园的开幕时间已由原定的今年底推迟至2016年上半年。

华尔街日报表示，迪士尼并未明确指出上海迪士尼乐园的确切开幕日期。该乐园斥资55亿美元打造。

华尔街日报称，上海市长上周表示，乐园的基础建设应于2015年完工；迪士尼执行长Robert Iger也曾在去年4月证实上海迪士尼乐园将于2015年开幕。

据中国日报报导，北京环球影城主题乐园将于今年动工，预计2019年向公众开放。

迪士尼发言人或上海迪士尼皆未能立即对报导表示看法。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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