上海迪士尼乐园推迟至2016年上半年开幕--华尔街日报

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透2月2日 - 华尔街日报引述接近项目的人士表示，迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)上海主题乐园的开幕时间已由原定的今年底推迟至2016年上半年。
华尔街日报表示，迪士尼并未明确指出上海迪士尼乐园的确切开幕日期。该乐园斥资55亿美元打造。
华尔街日报称，上海市长上周表示，乐园的基础建设应于2015年完工；迪士尼执行长Robert Iger也曾在去年4月证实上海迪士尼乐园将于2015年开幕。
据中国日报报导，北京环球影城主题乐园将于今年动工，预计2019年向公众开放。
迪士尼发言人或上海迪士尼皆未能立即对报导表示看法。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。