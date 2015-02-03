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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 3日 星期二 15:44 BJT

上海迪士尼乐园推迟至2016年上半年开幕--华尔街日报

《华尔街日报》引述接近项目的人士表示，迪士尼上海主题乐园的开幕时间已由原定的今年底推迟至2016年上半年。该报称，上海市长上周表示，乐园的基础建设应于2015年完工；迪士尼执行长Robert Iger也曾在去年4月证实上海迪士尼乐园将于2015年开幕。迪士尼发言人或上海迪士尼皆未能立即对报导表示看法。路透
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