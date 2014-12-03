上海电力称正就意昂意大利资产的潜在收购进行前期沟通

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海12月3日 - 对于外界有关参与巨额并购的报导，中国上海电力股份有限公司(600021.SS)周三回应称，正就德国最大公用事业公司意昂(EONGn.DE)旗下意大利资产的潜在收购进行前期沟通。
面对路透的询问，上海电力一位人士回应称，“这边只是在最前期的沟通当中，还没有形成任何的协议和任何的一些东西。”
意昂上周日宣布计划将集团一分为二，并将剥离大部分发电、能源贸易和上游业务，以应对波及整个欧洲能源业的危机。
在该重组计划中，意昂将出售一些非核心资产，包括在意大利的资产。消息人士稍早对路透表示，意昂旗下意大利资产价值可能超过20亿欧元。（完）
(编译 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。