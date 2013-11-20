上海国际能源交易中心周五挂牌--消息人士

路透上海11月20日 -上海期货交易所消息人士透露，上海国际能源交易中心将于本周五（22日）正式挂牌。这意味着在上海自贸区内建立国际原油期货平台的计划迈出关键一步。

该消息人士对路透表示，挂牌仪式将在周五上午举行，届时中国证监会和上海市的领导将会出席，部分能源类企业代表也将受邀参加。

目前上期所还未正式宣布国际能源交易中心成立的消息，但部分媒体已接到参加挂牌仪式的邀请通知。

此前中国证监会在支持上海自贸区的政策措施中指出，拟同意上期所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。

消息人士此前对路透表示，未来除了原油期货外，上期所现有和计划上市的其他能源期货品种亦有可能被纳入该平台交易。

上海市工商行政管理局的查询结果显示，上海国际能源交易中心股份有限公司于11月6日注册成立，公司注册资本金为50亿元人民币，法人地址位于中国（上海）自由贸易试验区华京路。(完)

(发稿 丁琦; 审校 林高丽)

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