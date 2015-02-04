上海电力确认母公司中电投将与国家核电技术公司重组

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透上海2月4日 - 中国上海电力股份有限公司(600021.SS)周三公告确认，国务院国资委已通知公司控股股东--中国电力投资集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定。
此前已有媒体对中电投和国家核电技术公司合并事宜进行了报导，并导致上海电力股价近期涨幅较大。
国家核电与中电投合并之说早在2014年年初就曾被广泛关注，而继南北车合并之后，核电领域央企重组再备受关注。中电投作为中国五大发电集团之一，也是目前国内三家拥有核电站运营资质的公司之一，另外两家分别为中核集团和中广核集团。
上海电力周二收报11.73元人民币，过去一个月涨幅逾50%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。