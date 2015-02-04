上海电力确认母公司中电投将与国家核电技术公司重组

国家核电与中电投合并之说早在2014年年初就曾被广泛关注，而继南北车合并之后，核电领域央企重组再备受关注。中电投作为中国五大发电集团之一，也是目前国内三家拥有核电站运营资质的公司之一，另外两家分别为中核集团和中广核集团。