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中国财经 | 2015年 2月 4日 星期三 09:47 BJT

上海电力确认母公司中电投将与国家核电技术公司重组

路透上海2月4日 - 中国上海电力股份有限公司(600021.SS)周三公告确认，国务院国资委已通知公司控股股东--中国电力投资集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定。

此前已有媒体对中电投和国家核电技术公司合并事宜进行了报导，并导致上海电力股价近期涨幅较大。

国家核电与中电投合并之说早在2014年年初就曾被广泛关注，而继南北车合并之后，核电领域央企重组再备受关注。中电投作为中国五大发电集团之一，也是目前国内三家拥有核电站运营资质的公司之一，另外两家分别为中核集团和中广核集团。

上海电力周二收报11.73元人民币，过去一个月涨幅逾50%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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