沪市四大蓝筹ETF昨获150亿元净申购 为第二天净流入

路透上海7月1日 - 据路透统计，包括华夏上证50ETF(510050.SS)和华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SS)等在内的上海证交所四大蓝筹上市交易基金（ETF）周二共计获得约150亿元的净申购，为连续第二天获得净申购。

上交所数据显示，华夏上证50ETF周二净增加26.6亿份，华泰柏瑞沪深300ETF净增15.37亿份，而上证180ETF(510180.SS)和华夏300ETF(510330.SS)分别净增3.3亿份和1.31亿份。根据每家ETF的净值估算，周二华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF分别净申购约75亿元和69亿元资金。

周一，这四只蓝筹ETF共计净申购约100亿元资金。

近期，由于融资盘平仓及获利抛压，中国股市持续大幅下挫，沪综指.SSEC自6月12日高点下跌以来，累计最大跌幅超过25%，蓝筹股亦被牵累。不少分析师认为蓝筹股投资价格已显现。近日有国内媒体报导，保险资金近两日增仓的主要品种之一就是蓝筹ETF。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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