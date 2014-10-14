上交所已向部分券商下发通知开通港股通业务交易权限

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海10月14日 - 中国上海证券报周二报导称，上海证券交易所已向部分证券公司下发开通港股通业务交易权限的通知，首批拿到通知的券商除了大型综合类证券公司及先锋券商以外，也有一些中小券商。
报导称，最早一批递交申请材料的证券公司周一已拿到上交所下发的通知。通知称，上交所根据《沪港通业务试点办法》等相关规定，审核券商开通A股交易单元的港股通业务交易权限，并要求券商做好各项准备工作。
报导援引一位不愿具名的券商人士指出，拿到通知可能意味着已拿到业务开闸后的入场券。
而有别于上交所向券商下发通知开通港股通业务交易权限的做法，港交所将以公布沪股通合资格参与者名单的方式告知券商和投资者，名单将于沪港通正式启动宣布后公布。
上交所9月末发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持。
证监会新闻发言人邓舸9月末亦称，沪港通技术系统准备就绪，10月还要进行沪港联网实盘模拟测试、投资者开通交易权限、市场风险揭示等沪港通启动准备工作。而据熟知情况的人士对路透称，沪港通预期于10月27日开始实施。(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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