上交所调整上证50ETF期权持仓限额 合条件者可提高持仓限额

路透上海5月3日 - 上海证券交易所周日稍晚发布通知称，为有效发挥期权产品的市场功能，决定自5月4日（周一）起调整上证50ETF期权的持仓限额，符合条件客户可提高权利仓持仓限额。

根据上证所网站公布的通知，合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1,000张。对于经评估认为风险承受能力较强且具备三级交易权限的客户，期权经营机构可以适当缩短其合约账户开立时限要求。

通知并称，对于经评估认为风险承受能力较强、期权合约成交量达到500张且在期权经营机构托管的自有资产余额超过100万的客户，可以提高其权利仓持仓限额至不超过2,000张。 对于经评估认为风险承受能力较强、期权合约成交量达到1,000张且在期权经营机构托管的自有资产余额超过500万的客户，可以提高其权利仓持仓限额至不超过5,000张。 此外，总持仓限额和单日买入开仓限额根据权利仓持仓限额相应进行调整，总持仓限额为权利仓持仓限额的2倍，单日买入开仓限额为权利仓持仓限额的10倍。

上交所并表示，于5月4日起对所有合约账户按照权利仓持仓5,000张、总持仓10,000张和单日买入开仓50,000张进行前端控制。对于申请提高持仓限额的期权经营机构、投资者及做市商，将根据该投资者实际持仓限额标准进行前端控制。

上证50ETF期权品种于2月9日起交易，是国内第一只获准交易的期权产品。中国证监会表示，该期权上市以来运行总体平稳，投资者参与度适中，合约定价较为合理，对现货市场影响积极正面。认购期权和认沽期权价格关系合理，不同行权价的合约序列价格关系正常，市场无明显套利机会。（完）

(发稿 曾祥进; 审校 林高丽)

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