上交所公布减持预披露格式指引 大股东应披露减持具体安排

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 中国上海证券交易所周四发布减持预披露格式指引，规定拟减持股份的大股东应当披露本次减持计划的具体安排，包括拟减持股份的来源、数量、减持期间、价格区间等。
上交所网站刊登的新闻稿称，大股东减持计划公告中应当充分揭示实施减持计划的不确定性，以及减持股份可能导致控制权发生变更等重大风险。
而且，大股东应当及时披露股份减持计划的实施情况，包括实际减持股份数、减持比例、减持价格区间以及本次减持后股东及其一致性行动人的持股情况。
在A股市场周四再度大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。
上交所表示，将加强事中监管和事后惩戒力度，对于违反减持预披露或者违规减持行为予以严肃处理，对股东及相关责任人采取监管措施或者予以纪律处分。情节严重的，将对其实施六个月或者十二个月的交易限制。
中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。