上海将推动自贸区内金融机构和企业进入沪市证券期货交易场所投资

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京9月15日 - 上海市政府周一发布通知称，将推动中国（上海）自由贸易试验区内金融机构和企业按规定进入上海地区的证券和期货交易场所进行投资和交易，推进区内符合条件的个人按规定开展跨境双向投资，积极推进上海证券交易所设立国际金融资产交易平台。
上海市政府网站新闻稿表示，将推动资本市场支持促进自贸试验区政策的落地实施，研究出台相关细则，推动境外机构和自贸试验区注册企业的境外母公司在境内发行人民币债券。促进跨境资本通过自由贸易账户实现双向流动。
新闻稿并称，上海市政府支持金融市场机构在自贸试验区内研究设立国际金融交易平台，推出面向全球投资者的产品与业务。支持自贸试验区内金融市场平台与境外资本市场的连接合作。
另外上海市还将支持当地证券期货经营机构利用自贸试验区平台，发行合格境内机构投资者（QDII）和人民币合格境内机构投资者（RQDII）产品；支持其境外分支机构按规定发行合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）产品，逐步扩大QFII、RQFII参与金融期货产品的范围。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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