上海自贸区外汇先行先试操作细则将很快出台--报载

路透北京1月20日 -上海证券报周一引述上海自由贸易试验区管委会副主任简大年称，今年上海自贸区将推出第一批可复制可推广的内容，且有关外汇先行先试的操作细则将很快出台。

报导称，未来自贸区金融改革将遵循“先易后难”、“成熟一批推出一批”的模式。例如，外汇管理改革在跨国公司资金池建立，跨国公司资金集中管理，跨国公司国际贸易结算方面可能会先行推出。

“人民币跨境支付、人民币双向资金池运作、人民币的境外借款目前已经试点了。”简大年称，接下来的工作将是全面铺开，实现常态化运作。

另据上海自贸区管委会副主任李兆杰介绍，截至2013年底，自贸区内的四个区域（上海外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域）全年实现进出口总额1,430亿美元，其中进口总额为835亿美元，分别占同期上海总额的25.8%和36%。

李兆杰并称，已有融资租赁公司在区内设立项目子公司，开展境外的融资租赁服务。他透露，目前有关部门正在研究出台加强金融租赁专业化子公司规范发展的管理规定。

据统计，到2013年12月底，自贸区已引进各类融资租赁母公司57家、项目子公司241个，租赁资产总值已超过55亿美元。

中国（上海）自由贸易试验区于去年9月底正式挂牌，各部委支持自贸区的各项方案已经陆续出台。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 张喜良)

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