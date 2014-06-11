上海自贸区直接进口黄金增加 中国黄金进口规模愈发神秘莫测

路透新加坡6月11日 - 中国在上海推出国际黄金交易平台前，银行业者已开始尝试通过上海自贸区直接进口黄金，这有可能让中国黄金购买规模更加神秘莫测。中国是全球最大的黄金消费国。

之前中国买入的大量黄金通常都从香港流入，因此香港的出口数据是研究中国需求的一个有用参考。中国把黄金进口数据视作国家机密。

但路透根据数据服务商Global Trade Information Services提供的出口数据计算显示，中国第一季直接进口黄金激增至近150吨。

除瑞士外的直接进口规模较上年同期差不多翻一番。瑞士未公布2013年具体数据。

这一数字并不能彻底说明情况，因为一些出口国不公布黄金贸易数据，还有一些出口国不按国家细分出口数据。

“如果黄金通过上海进入中国，那么仅凭香港数据就不再容易得知中国的需求，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

全球最大的实货黄金交易所--上海黄金交易所(SGE)已经与外资银行和黄金生产商接触，邀请他们加入上海一个全球性的黄金交易所。

该交易所将推出实货黄金期约，黄金允许存储在自贸区金库中。

一位在中国某家进口黄金的银行消息人士称，银行业者已开始通过自贸区进口黄金了。

“一旦这个国际交易所开业，上海扮演的角色将更大，”这位不愿具名的消息人士说。

第二位了解情况的消息人士称，上海黄金交易所官员曾要求银行通过上海进口黄金，尽管没有发出正式指令。

该消息人士称，第一季要求通过上海进口黄金，可能一定程度上有检验自贸区新金库的因素。

上海黄金交易所没有对记者询问置评。

**上海VS香港**

香港历来是中国黄金进口的通道，中国的银行向在香港有分支和金库的外资银行购买黄金。

黄金从香港跨境进入深圳再到上海黄金交易所的金库。但随着自贸区新交易所的成立，外资银行、精炼商和铸币商可能直接向内地输送黄金。

虽然直接进口的黄金规模仍少于来自香港的流入，但其增速将使得利用香港数据衡量中国需求变得更加困难。第一季香港对中国的黄金出口量为287吨。

中国4月从香港进口的黄金规模降至14个月低点，有人因而认为中国黄金需求自去年创采购纪录高位之后呈现疲态。但这当中部分的降幅，或许可以用香港与上海黄金进口量一消一长来解释。

“现在要想了解中国的黄金情况变得更难了，”一名香港的交易商称。“对于他们购买模式的理解肯定将出现一些困惑。”(完)

(编译 李爽/石冠兰/王翔琼；审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。