上海自贸区启动跨境人民币支付业务

路透北京2月18日 -中国国内媒体财新网周二报导，上海自由贸易区启动跨境人民币支付业务。凡取得互联网支付业务许可的在沪支付机构，均可从事跨境人民币支付业务，央行对此实行事后备案和负面清单管理。

报导称，央行上海总部于周二早在上海自贸区举行了支付机构跨境人民币支付业务启动仪式，五家支付机构和五家银行分别举行了签约仪式。

央行上海总部并出台该业务实施意见，规定符合注册地和业务范围等相关条件的支付机构，可以为境内外收付款人之间，基于非自由贸易账户的真实交易所需要的人民币资金转移提供支付服务。

报导引述央行上海总部巡视员孙辉称，支付机构参与跨境人民币支付业务，可以开展金融增值服务、综合现金管理、综合支付服务方案等各类创新业务。支付机构开展跨境人民币支付业务，不需要事前报央行审批，而是在开展业务的一段时间内向央行备案。

孙辉并称，这些创新业务不仅可以丰富和完善跨境贸易结算，也有利于外向型企业提高资金管理能力和调整产业结构，有利于更好地满足境内居民海外购物的需求。

支付机构跨境人民币支付业务，是指支付机构依托互联网，为境内外收付款人之间真实交易需要转移人民币资金提供的支付服务。

参加今天签约仪式的银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)以及民生银行(1988.HK)(600016.SS)。

五家支付机构则包括上海银联电子支付服务有限公司、联通支付网络服务股份有限公司、东方电子支付有限公司、快钱支付清算信息有限公司、上海盛付通电子商务有限公司。

报导并引述上海自贸区管委会常务副主任戴海波称，此次实施意见是“央行30条”出台以后首项金融细则的对外公布，下一步在央行和各监管部门的密切配合下，还会有序推出跨境人民币使用、利率市场化、外汇管理改革等多项金融改革细则。

上海自贸区于去年9月底正式挂牌，各部委支持自贸区的各项方案已经陆续出台。中国央行去年12月初刊发了《中国人民银行关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》，该意见共分七项30条。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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