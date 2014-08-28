上海市自贸区将建设石油天然气、铁矿石等八个国际交易平台

路透上海8月28日 - 中国将在上海自贸区进一步推进商品交易平台的建设。上海市政府发文表示， 将大力发展平台经济，将在自贸区建设石油天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等八个国际交易平台。

上海市政府周三发布《上海国际贸易中心建设2014-2015年重点工作安排》，其中并指出，上海市商务委牵头制定发布了《关于上海加快推动平台经济发展的指导意见》，推进大宗商品、消费品及现代物流等领域平台经济发展。

上海证券报周四则引述一位上海自贸区官员称，“上海自贸区将按照条件成熟逐步推进的策略，争取年内率先推出1-2家大宗商品国际交易平台。”

昨日公布的重点工作安排还显示，上海将加快与贸易投资有关的金融制度创新。具体内容包括争取国家金融监管部门支持，扩大跨国公司地区总部外汇资金集中运营试点企业范围，进一步简化外币资金池管理，深化国际贸易结算中心外汇管理试点。

研究制定自由贸易账户管理办法，推动金融机构通过设立自贸试验区分账核算单元的方式，为区内居民和非居民开立自由贸易账户等。

在完善贸易投资环境方面，上海提出要深入推进启运港退税政策试点，适时研究扩大启运地、承运企业和运输工具等试点范围。配合国家有关部门在上海探索实施离境退税政策。（完）

(发稿 边竞； 审校 黄凯)

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