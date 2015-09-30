英国安本资产将在上海自贸区设首家外商独资基金公司--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月30日 - 据第一财经日报官网报导，上海自贸区研究协调中心秘书长徐明棋周二在一研讨会表示，英国最大的一家公募投资基金--安本资产管理有限公司(Aberdeen）(ADN.L)获准在上海成立外商独资公司，即将落户上海自贸区陆家嘴区，这将是国内首家外商独资基金公司。
“这家基金来了后，就意味着我们可以设立外资独资的基金管理公司，这是一个很大的突破。”他说，安本落户后，它的业务范围也是基金的募集和管理，主要从事人民币基金的募集。接下来，如果可以投资中国的二级市场，那也意味着中国资本市场的开放有了新的突破。
据英国政府网站，在英国财政大臣奥斯本率代表团上周访华期间，安本资产管理公司已获得上海工商局颁发的营业执照，接下来安本将向中国证券投资基金业协会申请注册。
作为第七次中英财金对话达成的一项成果，中国同意允许境内设立的合格外资独资或合资私募基金管理机构，在符合国内相关法规的条件下，开展包括二级市场证券交易在内的私募基金管理业务。
据安本资产管理网站，截止6月底，安本受托管理与咨询的资产总额达4,833亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。