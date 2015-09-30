英国安本资产将在上海自贸区设首家外商独资基金公司--报载

路透上海9月30日 - 据第一财经日报官网报导，上海自贸区研究协调中心秘书长徐明棋周二在一研讨会表示，英国最大的一家公募投资基金--安本资产管理有限公司(Aberdeen）(ADN.L)获准在上海成立外商独资公司，即将落户上海自贸区陆家嘴区，这将是国内首家外商独资基金公司。

“这家基金来了后，就意味着我们可以设立外资独资的基金管理公司，这是一个很大的突破。”他说，安本落户后，它的业务范围也是基金的募集和管理，主要从事人民币基金的募集。接下来，如果可以投资中国的二级市场，那也意味着中国资本市场的开放有了新的突破。

据英国政府网站，在英国财政大臣奥斯本率代表团上周访华期间，安本资产管理公司已获得上海工商局颁发的营业执照，接下来安本将向中国证券投资基金业协会申请注册。

作为第七次中英财金对话达成的一项成果，中国同意允许境内设立的合格外资独资或合资私募基金管理机构，在符合国内相关法规的条件下，开展包括二级市场证券交易在内的私募基金管理业务。

据安本资产管理网站，截止6月底，安本受托管理与咨询的资产总额达4,833亿美元。（完）