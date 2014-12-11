上海自贸区部分金改措施或辐射至浦东乃至全市--报载

路透北京12月11日 - 中国上海自贸试验区金融工作协调推进小组办公室、上海金融办等机构近日联合公布了第三批自贸区金融创新案例。上海金融办主任郑杨表示，未来将总结评估上海自贸区金融创新措施，部分金改措施可能辐射到浦东或上海全市。

“吃透、用好自贸区金融创新，对上海国际金融中心建设增添了新能量。自贸区金改对上海国际金融中心建设是很好的引领和推动，两者之间的联动明年会有大动作。”新华社周三晚间引述郑杨称。

人民日报周四亦引述商务部部长助理王受文称，下一步还将有18项自贸区改革措施、5项开放措施在全国推广，包括允许设立外商股份制外资投资性公司、允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售等。

目前，已有27项制度创新成果在全国或部分地区推广，20多项比较成熟的经验正被加速复制。海关已在全国范围内复制推广14项创新制度，均是上海自贸区在今年上半年落地的创新制度，包括“先进区后报关”等。

中国国家发改委已于今年4、5月分别发布了《境外投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》，对全国外商投资项目和境外投资项目实行以普遍备案加有限核准的管理模式。从10月6日开始，98%的中国企业到海外投资不再需要审批。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。