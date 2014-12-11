上海自贸区部分金改措施或辐射至浦东乃至全市--报载

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月11日 - 中国上海自贸试验区金融工作协调推进小组办公室、上海金融办等机构近日联合公布了第三批自贸区金融创新案例。上海金融办主任郑杨表示，未来将总结评估上海自贸区金融创新措施，部分金改措施可能辐射到浦东或上海全市。
“吃透、用好自贸区金融创新，对上海国际金融中心建设增添了新能量。自贸区金改对上海国际金融中心建设是很好的引领和推动，两者之间的联动明年会有大动作。”新华社周三晚间引述郑杨称。
人民日报周四亦引述商务部部长助理王受文称，下一步还将有18项自贸区改革措施、5项开放措施在全国推广，包括允许设立外商股份制外资投资性公司、允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售等。
目前，已有27项制度创新成果在全国或部分地区推广，20多项比较成熟的经验正被加速复制。海关已在全国范围内复制推广14项创新制度，均是上海自贸区在今年上半年落地的创新制度，包括“先进区后报关”等。
中国国家发改委已于今年4、5月分别发布了《境外投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》，对全国外商投资项目和境外投资项目实行以普遍备案加有限核准的管理模式。从10月6日开始，98%的中国企业到海外投资不再需要审批。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。