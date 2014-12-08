明年上期所将尽快上市镍锡等期货 郑商所推棉纱期货--报载

路透上海12月8日 - 据上海证券报周一报导，中国四大期货交易所相关负责人近日分别透露明年重点推进工作。明年上海期货交易所尽快上市镍、锡、纸浆等期货品种；大连商品交易所将推动铁矿石等品种的国际化业务，郑州商品交易所明年一季度将推棉纱期货新品种。

上期所副总经理霍瑞戎表示，上期所计划在未来五年以“创新驱动、转型发展”为主线，建设成为亚太时区领先、具有全球重要影响力的商品期货、期权及其他衍生品的交易所，由传统期货交易所向现代综合性衍生品交易所转型；积极稳妥推进对外开放。

他说，在做深做精现有品种基础上，尽快上市镍、锡、纸浆、有色金属指数期货等期货品种；支持机构开发指数相关投资产品与风险管理工具；争取早日推出有色金属指数交易所交易基金（ETF）、贵金属ETF等产品；继续深化商品期货期权、电力、稀土、不锈钢、废钢、铂、钯、保税380船用燃料油、20号标胶等储备品种的研发，稳步推进贵金属指数、黑色金属指数等的研究。

霍瑞戎说，上期所将打造成为21世纪“海上丝绸之路”重要影响力的交易运作平台；将完善套保制度，方便产业客户开展套期保值交易；加快推出仓单合约和价差合约交易方案，通过仓单平台将场外市场连通起来；适时推出市价指令等新型交易指令，强化交易指令的市场信息反馈机制。

大商所总经理冯博表示，明年大商所将积极推动铁矿石等品种的国际化业务，探索和促进市场对外开放。该所还要优化投资者结构，通过推动11家期货保证金存管银行进行业务创新，借助银行力量培育产业客户，优化投资者结构，同时积极推进私募、基金、期货公司等深入参与交易所市场，实现金融与产业的有效对接。

去年以来，大商所先后上市了焦炭、铁矿石、鸡蛋、胶合板、纤维板、聚丙烯等六个品种，上市品种总数达到15个，初步形成了粮食、油脂、畜产品、林产品和塑料化工、能源矿产等六个品种系列。

郑商所总经理郭晓利表示，郑商所推出农产品期权的条件基本成熟，该所重点准备了棉花和白糖的期权工作，两者谁先推出或者一起推出尚没定。另外，该计划明年一季度推出棉纱期货，牛肉、尿素、短纤乙二醇、水泥等新品种也在准备中。

中金所副总经理陈晗表示，中金所将迎接市场化改革的机遇，聚焦市场需求，加快各类新产品上市准备，促进金融市场健康稳定发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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