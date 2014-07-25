上海监管部门查访581家涉嫌使用福喜过期肉的食品企业

路透上海7月14日 - 中国食品监管部门调查最近爆出的快餐食品安全问题，查访了近600家餐馆、企业和食品分销商。该事件卷入多个国际品牌，连香港甚至远在日本的分店都被波及。

香港周四称，立即停止进口中国福喜的所有产品。该公司最后一次向香港发货时间尚不清楚。

肯德基(KFC)和必胜客(Pizza Hut)母公司百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)全面停止向福喜的采购。麦当劳称其供应商将从上海福喜改成福喜在河南的新厂。

目前麦当劳已停止在香港出售麦乐鸡等产品。

上海食品药品监督管理局在一份声明中称，查访了581家涉嫌使用上海福喜过期肉的相关企业企业，共派出875名人力进行调查。

上海源洪仓储物流有限公司周四对路透表示，已封存仓储的所有上海福喜产品。媒体报导称该公司为福喜的产品提供仓储。“福喜在我们这存储了逾300吨产品，不过这仅占我们库存的约1%，”公司经理称。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。