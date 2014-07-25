上海监管部门查访581家涉嫌使用福喜过期肉的食品企业

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月14日 - 中国食品监管部门调查最近爆出的快餐食品安全问题，查访了近600家餐馆、企业和食品分销商。该事件卷入多个国际品牌，连香港甚至远在日本的分店都被波及。
香港周四称，立即停止进口中国福喜的所有产品。该公司最后一次向香港发货时间尚不清楚。
肯德基(KFC)和必胜客(Pizza Hut)母公司百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)全面停止向福喜的采购。麦当劳称其供应商将从上海福喜改成福喜在河南的新厂。
目前麦当劳已停止在香港出售麦乐鸡等产品。
上海食品药品监督管理局在一份声明中称，查访了581家涉嫌使用上海福喜过期肉的相关企业企业，共派出875名人力进行调查。
上海源洪仓储物流有限公司周四对路透表示，已封存仓储的所有上海福喜产品。媒体报导称该公司为福喜的产品提供仓储。“福喜在我们这存储了逾300吨产品，不过这仅占我们库存的约1%，”公司经理称。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。