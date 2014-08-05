上海9月1日起上调居民管道燃气价格 并实施阶梯气价

路透北京8月5日 - 据上海市发改委消息，9月1日起，上海将对六年未变的居民管道燃气价格进行上调，并同步实施阶梯气价。

新华社报导称，调整后的居民管道燃气三档每户每年用气量分别为0-310（含）立方米、310-520（含）立方米和520立方米以上。三档气价分别为每立方米3元人民币、3.3元和4.2元，其中首档气价比现行价格高0.5元。

此外，居民人工煤气价格每立方米将提高0.05元至1.3元。随着管道燃气的普及，上海的人工煤气将于2015年底前逐步退出。

据上海市发改委相关负责人介绍，受气源结构和气价变化影响，目前上海市居民天然气综合门站价相比上一轮调价时对应的门站价格涨幅已达37%。同时，人工煤气制气原材料成本的涨幅也已超过8%。

目前，上海居民管道燃气价格为2.5元／立方米、人工煤气销售价格为1.25元／立方米，此价格于2008年11月10日起实施。

按照上海制定的居民用户燃气价格上下游联动机制的有关规定，当居民天然气综合门站价或人工煤气制气原材料成本累计变动幅度达到或超过8%，且距上次联动时间超过24个月，可按相应的联动机制公式计算调整居民燃气价格。

另据介绍，在下一次调整有关社会保障标准时，上海市政府部门将统筹考虑本次居民燃气价格调整因素。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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