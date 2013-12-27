上海通用因燃油泵支架问题召回140余万辆汽车--质检总局

路透北京12月27日 -上海通用汽车有限公司召回部分2006至2012年款别克凯越及部分2010至2012年款雪佛兰新赛欧汽车，共计140余万辆。

质检总局公告称，上海通用汽车有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，决定自2013年12月30日起，召回2006年1月17日至2011年12月2日期间生产的部分2006至2012年款别克凯越汽车，涉及数量为1,218,163辆；召回2009年4月9日至2011年10月8日期间生产的部分2010至2012年款雪佛兰新赛欧汽车，涉及数量为243,297辆。

本次召回范围内的车辆，由于供应商燃油泵支架的制造工艺问题，使得车辆在长期使用后，燃油泵支架可能出现裂纹，极端情况下可能导致燃油泄漏，存在安全隐患。上海通用汽车有限公司将对召回范围内的车辆免费更换改进后的燃油泵支架，以消除隐患。

上海通用汽车有限公司为通用汽车(GM.N)与上海汽车集团股份(600104.SS)的合资公司。（完）

欲浏览详情，请点选中国质检总局网站 (here)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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