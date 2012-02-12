上海通用拟在武汉投资70亿元建厂 年产30万辆汽车

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透上海2月11日电---中国湖北省环保厅日前发布的建设项目拟批准公示显示,上海通用汽车有限公司将投资70亿元人民币,在武汉建设乘用车项目.项目建成後,形成年产30万辆汽车整车生产能力.
刊登在湖北省环保厅的公示文件并称,上述项目建设地点在武汉市江夏区.项目总用地约2.2平方公里,分两期建设.主要建设冲压、车身、涂装、总装四大工艺车间以及PDC仓库(售後配件配送中心)、联合站房等配套工程.
上海通用是上海汽车(600104.SS)和美国通用汽车(GM.N)的合资企业.其网站信息称,该公司目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛三大生产基地,共四个整车生产厂、两个动力总成厂.拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克等品牌,共20多个系列产品阵容.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
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