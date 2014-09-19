背景资料：上海金交所黄金国际板概况

路透上海9月19日 - 中国上海黄金交易所国际板周四晚间正式开始交易，这是中国首个向国际投资者开放的金融产品。

当晚，瑞士MKS金融公司、汇丰银行、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)成为达成首笔交易的会员单位，三个合约首笔成交价均高于各自的基准价，不过目前除iAu99.5合约，其余两个合约最新成交已与主板相近。

以下是黄金国际板的一些基本情况：

1.国际板的功能：

引入国际投资者参与金交所以人民币计价的黄金、白银等贵金属产品交易，同时充分利用上海自贸区相关政策，为黄金投资者提供便利的实物黄金转口服务。目前国际板首先上线黄金产品。

2.国际板挂牌合约：

交易单位 每日价格波动限制 交割品种

iAu100g 100克/手 上日收盘价±30% 标准重量0.1千克、成色不低于99.99%

iAu99.99 10克/手 上日收盘价±30% 标准重量1千克、成色不低于99.99%

iAu99.5 12.5千克/手 上日收盘价±30% 标准重量12.5千克、成色不低于99.5%

对于上述三个合约，其指定交割仓库为国际板指定仓库，国内会员和客户允许交易和交割，但不能出入库（具有进出口资格除外）；国际会员及客户允许交易和交割，同时亦允许出入库。

国际会员亦可参与金交所主板的八个黄金合约交易和交割，但不允许出入库。

3.首批40家国际会员：

银行：

汇丰、渣打、加拿大丰业、高盛、德意志、瑞银、摩根大通、澳新、南非标准银行等

黄金精炼企业：

瑞士美泰乐、贺利氏（香港）、瑞士庞博、瑞士MKS等

另外，花旗、法国兴业、巴瑞克、纽蒙特、瑞士Valcambi、珀斯造币厂等近30家机构拟成为第二批国际会员。

4.交易清算：

国际投资者使用离岸资金，以人民币报价参与交易；以自由贸易帐户为基础，建立封闭运行的资金管理模式，所有资金“从哪来回哪去”，国际投资者的资金以及盈利可以随时汇出。

目前已有八家银行成为国际板的清算银行，包括工农中建交五大国有银行、浦发银行、兴业银行和民生银行。

交易时间为北京时间上午9:00-11:30；下午13:30-15:30；晚上20:00-2:30。

注：以上信息来自上海金交所提供材料。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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