上海金交所国际板合约上市首日基准价确定为245.28元

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月18日 - 中国上海黄金交易所周四称，为确保交易所国际业务板块合约平稳上市，iAu99.5、iAu99.99、iAu100g合约在今日夜市首日挂牌的基准价确定为245.28元人民币。
上海金交所网站新闻稿并表示，将国际板合约挂牌首日的涨跌幅限制确定为±6%，自下一交易日起，上述合约涨跌幅限制恢复为±30%。
上海黄金交易所国际业务板块将于今日夜市起上线运行。届时，交易所将增加挂牌三个黄金现货实盘的国际板合约。
国际板黄金交易合约包括iAu100g、iAu99.99和iAu99.5三个品种，交割品种有：标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭；标准重量0.1千克、成色不低于99.99%的金条。
即将在上海自贸区亮相，以人民币计价和结算的中国黄金国际板，将有利于形成跟国际接轨的上海金基准价格体系。据消息人士此前透露，上海国际黄金交易中心将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则，专项管理其国际会员及其客户资金，严格限定资金仅用于交易所交易。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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