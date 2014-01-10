上海金交所计划上半年在上海自贸区启动黄金国际板

路透上海1月10日 -上海媒体周五报导称，上海黄金交易所计划今年上半年在上海自由贸易区内启动黄金国际板，以吸引海外资本投资中国黄金市场。

金交所副总经理宋钰勤接受上海日报采访时表示，该所正争取在上半年建立国际板。

他表示国际板今年内肯定会启动，并称国际板的合约将以人民币而非外汇计价。

他称金交所目前正在自贸区内寻找保税仓库的场地。

上海自贸区于去年9月成立，是中国经济和金融体系重大改革的试点，包括人民币汇率和利率自由化。

上海金交所是全球最大的实物黄金交易所。中国所有的现货黄金交易都必须在该交易所进行。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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