上海金交所计划上半年在上海自贸区启动黄金国际板

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海1月10日 -上海媒体周五报导称，上海黄金交易所计划今年上半年在上海自由贸易区内启动黄金国际板，以吸引海外资本投资中国黄金市场。
金交所副总经理宋钰勤接受上海日报采访时表示，该所正争取在上半年建立国际板。
他表示国际板今年内肯定会启动，并称国际板的合约将以人民币而非外汇计价。
他称金交所目前正在自贸区内寻找保税仓库的场地。
上海自贸区于去年9月成立，是中国经济和金融体系重大改革的试点，包括人民币汇率和利率自由化。
上海金交所是全球最大的实物黄金交易所。中国所有的现货黄金交易都必须在该交易所进行。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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