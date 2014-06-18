上海金交所国际板已完成注册 争取年内推出--理事长

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透北京6月18日 - 中国上海黄金交易所理事长许罗德周三称，金交所国际板已完成注册，交割仓库已完成验收，争取年内推出。
他是在央行上海总部举行的自由贸易账户业务启动仪式上做出上述表示。
许罗德今年3月曾在参加全国两会期间曾预计，金交所国际板可能在下半年推出。他还表示，目前国际上包括银行、产金企业、基金均在与上海黄金交易所沟通并有相当大的兴趣参与国际板。（完）
(发稿 徐永；撰写 李文科; 审校 林高丽)
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路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) 的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide 的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。
路透北京4月17日 - 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF)操作共4,955亿元人民币，利率与上期持平。