上海期金小幅收低 美联储决议出炉前市场谨慎观望

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月19日 -上海期金周三收跌近1%，在本周一创出半年高位后连续第二天回落。克里米亚局势趋缓，削弱了地缘政治风险对金价的支撑，市场关注点转向今日的美联储政策决议。不过业内人士称，美国货币政策出现大幅宽松的可能性很低，金价短线面临继续下行的压力。
沪金主力1406合约收低0.87%，至每克267.65元人民币。本周一曾触及273.40元的半年多高位。国际金价方面，截至北京时间15:00，纽约商品交易所(COMEX)指标4月期金下跌0.36%，报每盎司1,354.1美元。伦敦现货金报每盎司1,353.6美元。
宏源期货贵金属分析师冯海虹表示，国际金价1,400美元无论从技术面还是基本面而言都是一个重大阻力，在地缘政治风险消退的背景下，黄金作为保值资产的作用并不明显，金价短线继续回落的可能性居高。
她并称，近期围绕克里米亚问题的政治角力大幅推高了黄金的避险魅力，与黄金相比，商品属性更强的白银涨幅明显偏低，由此可见金融属性对于金价的提振。
上海期银主力1406今日收低1.40%至每千克4,211元，今年以来累计上涨2.7%，涨幅远低于黄金的11.8%。
此外，市场还将关注美联储周三公布的政策声明，这是叶伦出任美联储主席后主持的首个政策会议。市场普遍预期，美联储将继续缩减月度购债规模，并可能会调整前瞻性指引。
冯海虹表示，在欧美通胀形势温和的背景下，美联储决议料不会出现对金价的重大利多。若其延续逐步缩减宽松的既定路线，对金价的长期压力就会持续。国际金价短线料跌向1,300美元，沪金则下看每克250元的支撑。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR GoldTrust周二的黄金持仓量及全球最大的白银ETF--iShares Silver TrustSLV白银持仓量较周一均保持不变。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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