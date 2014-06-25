上金所称黄金国际板引外资银行浓厚兴趣

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透新加坡6月25日 - 上海黄金交易所理事长许罗德周三表示，就计划在自由贸易区新设黄金国际板一事，外资银行已经表达了浓厚的参与兴趣。
许罗德还在新加坡的一个行业会议上表示，新的国际交易所将拥有库存容量1,000吨的金库。该交易所将在第三季开张。
许罗德表示，中国自身应该拥有黄金定价权。(完)
(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。