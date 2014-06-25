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中国财经 | 2014年 6月 25日 星期三 13:36 BJT

上金所称黄金国际板引外资银行浓厚兴趣

路透新加坡6月25日 - 上海黄金交易所理事长许罗德周三表示，就计划在自由贸易区新设黄金国际板一事，外资银行已经表达了浓厚的参与兴趣。

许罗德还在新加坡的一个行业会议上表示，新的国际交易所将拥有库存容量1,000吨的金库。该交易所将在第三季开张。

许罗德表示，中国自身应该拥有黄金定价权。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

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