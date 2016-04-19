综述：上海金首航奏响中国主旋律 黄金消费大国提升国际话语权

图中为在奥地利金银筛选厂Oegussa中拍到的金条。 REUTERS/Leonhard Foeger

作者 林琦

路透上海4月19日 - 全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格，有助于推动黄金衍生品的发展；并在国际黄金市场发出“中国声音”，提升国际定价的影响力。

中国是全球最大黄金消费国，包括中国与印度在内的亚洲亦是近年来全球主要黄金消费区域。不过，虽然黄金消费的“西金东移”趋势明显，但伦敦金价格在全球仍有着巨大的影响力。

“上海金基准价将为全球投资者提供一个公允的、可交易的人民币黄金基准价格，”中国央行副行长潘功胜在上海金交所新闻发布会上指出。

他称，推出上海金定价机制既是中国金融要素市场创新开放、积极融入全球一体化进程的重要尝试，也是中国顺应全球黄金市场“西金东移”发展趋势的必然要求；上海金的推出将有利于进一步完善人民币黄金市场的价格形成机制，加快推进中国黄金市场国际化进程。

世界黄金协会首席执行官施安霂在同一场合亦表示，上海金基准价的启动，开启了一个全新由伦敦、纽约和上海所共同构建的全球黄金交易市场的夯实基础，也意味着“西金东移”将继续成为市场主旋律。

此次推出的上海金是以人民币/克计价，对象为在金交所指定仓库即期清算交割的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭，每天在10:15和14:15两次定价；而伦敦金是以美元/盎司计价，对象为在伦敦即期清算交割的、含金量不低于99.50%的400盎司金锭，每天亦是两次定价。理论上，上海金与伦敦金将分别反映两个地区、两个市场不同的供需状况。

上海金交所周二上午发布首个基准价256.92元/克，而金交所Au9999XAU9999=SGEX早盘收报256.75元。

上海金交所稍早公布共计18家的上海金定价成员及提供参考价成员名单，12家定价行包括工农中建交五大国有大型银行、浦发银行(600000.SS)、民生银行(600016.SS)、兴业银行(601166.SS)、上海银行以及渣打银行中国、澳新银行中国。其中两家外资银行正进行业务准备，暂时不参与报价。

提供参考价成员包括中银香港以及中国黄金集团、山东黄金矿业(600547.SS)、上海老凤祥(600612.SS)、周大福珠宝金行（深圳）和瑞士MKS集团五家产金和用金企业。

**提高定价话语权**

即使中国已连续多年成为最大黄金消费国，但国内金价主要受到海外金价的牵动。随着人民币国际化进程的加快，中国一直希望能够增加在国际金市上的话语权。

业内人士指出，金交所推出的上海金基准价将会反映中国黄金市场的供需关系，代表着中国黄金市场的价格趋势，具有使用价值，可以为黄金市场提供可交易、可信赖的以人民币计价的黄金价格。

世界黄金协会中国区董事总经理王立新表示，“上海金基准价在此刻的推出，代表了一个能够反映中国市场整体实际黄金需求与流动性，并降低目前黄金价格对单一美元依赖性的现状。”

他认为，上海金基准价着眼亚洲市场，通过以人民币计价的黄金集中定价机制将明显促进市场流动性，提高黄金价格发现效率。

中国黄金协会统计数据显示，中国2015年生产黄金450.053吨，同比下降0.39%；同期全国黄金消费985.90吨，同比增3.66%。

上海金集中定价交易将与上海金交所现有的竞价交易并存。与现货金交易“价格优先、时间优先”的撮合交易机制不同，上海金集中定价交易执行“以价询量，量价平衡”的交易原则，即在某一具体时点，寻找使所有买卖供求平衡的价格，并以该价格申报的所有买卖量全部成交。

此前，中国黄金衍生品市场一直缺乏以人民币计价、且权威公允的黄金时点价格，上海金基准价的推出将有助于中国黄金金融衍生品市场的发展，亦将对与黄金相关的金融产品、理财产品及衍生品的价格产生重要影响。

“国内一直缺乏一个金价的标杆，即使有竞价交易在，你到底是选开盘价、收盘价、还是加权均价，不同的人有不同的倾向。”一位交易商人士指出。

上海金交所理事长焦瑾璞表示，该所将以上海金为契机，引导中国黄金衍生市场规范发展。

据其介绍，上海金交所将推进三个方向的转变：即以现货交易为主向现货与衍生交易并重转变、以商品属性为主向以商品和金融属性并重为主转变、从以国内市场为主向以国内国际市场并重转变。（完）