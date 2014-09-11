黄金国际板本月29日在上海自贸区启动交易--上海金交所

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京9月11日 - 中国上海黄金交易所理事长许罗德称，该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易，将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。
他在北京一论坛上指出，黄金国际板将设立三个以人民币标价的实物黄金交易，包括100克，1公斤以及更大的符合伦敦合格交收标准的重12.5公斤的金条。
黄金国际板的运营将与国际黄金市场紧密接轨，可以说，黄金是中国首个向海外投资者开放的大宗商品，其允许海外投资者利用离岸人民币直接参与实物交易。
据上海证券报此前报导，黄金国际板拟于9月底在上海自贸区启动交易，相关规则也浮出水面。境内外投资者除可以交易上海黄金交易所的部分交易品种外，国际板还将新设三个品种，意在与国际市场接轨。
2001年央行取消黄金统购统销打破“计划经济”后，在上海设立统一的黄金交易市场。2013年，上金所黄金出库量超过2,000吨，占全球消费量近一半，连续7年蝉联世界第一。（完）
(编译 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。