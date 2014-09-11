黄金国际板本月29日在上海自贸区启动交易--上海金交所

路透北京9月11日 - 中国上海黄金交易所理事长许罗德称，该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易，将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。

他在北京一论坛上指出，黄金国际板将设立三个以人民币标价的实物黄金交易，包括100克，1公斤以及更大的符合伦敦合格交收标准的重12.5公斤的金条。

黄金国际板的运营将与国际黄金市场紧密接轨，可以说，黄金是中国首个向海外投资者开放的大宗商品，其允许海外投资者利用离岸人民币直接参与实物交易。

据上海证券报此前报导，黄金国际板拟于9月底在上海自贸区启动交易，相关规则也浮出水面。境内外投资者除可以交易上海黄金交易所的部分交易品种外，国际板还将新设三个品种，意在与国际市场接轨。

2001年央行取消黄金统购统销打破“计划经济”后，在上海设立统一的黄金交易市场。2013年，上金所黄金出库量超过2,000吨，占全球消费量近一半，连续7年蝉联世界第一。（完）

(编译 李文科; 审校 黄凯)

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