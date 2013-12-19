沪金收创近半年低位 美联储决议后关键支撑位受考验

路透上海12月19日 -上海期金周四下跌1%至近半年低位，此前美联储缩减购债规模的决定整体偏空，令国际金价逼近每盎司1,200美元的重要支撑。分析师指出，在美国经济持续复苏和金价逐步接近生产成本的背景下，沪金或呈现上下两难的僵持走势。

沪金主力1406合约收低0.93%，至每克243.75元的6月末以来最低收位，由于昨日美联储公布决议时，国内夜盘交易已结束，周四日盘开盘金价即跳空下跌，一度触及242.90元的日低。

美联储周三宣布将缩减购债规模，把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元，显示其对经济和就业市场前景改善的认可。

不过在削减购债规模的同时，美联储试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。

“总体而言声明对于金价的影响偏空，但从力度和持续性上都有限。”宏源期货贵金属分析师冯海虹表示。

她指出，目前金价对决定本身已消化得差不多，再加上前期跌幅已大，空方继续大举打压的意愿不强。不过从长期看，仍面临来自美国经济复苏和市场风险偏好回升对贵金属的压力。

美联储主席伯南克在记者会上表示，如果美国就业继续如预期般增长，明年多数时间的购债规模可能以“审慎的步伐”缩减。他表示，可能在“明年末段，而不会在年中”结束。

伦敦现货金周三在利率决议公布后一度下跌约1%，至12月6日以来最低，距离今年6月所及1,200美元下方的三年低位不远，不过在周四亚洲盘中略微反弹。

冯海虹表示，1,200美元是一个重要心理关口，距离黄金生产成本也不远，目前该支撑位还算比较稳固，除非市场一致预期发生改变，否则难以大幅击穿该水准。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三下降4.20吨，至812.62吨，今年以来该基金的持金量已减少近40%。

市场人士并称，除美联储决议外，还需关注稍晚公布的美联储政策会议纪要，以观察其会否采用其他政策工具来配合缩减购债。

北京时间周四15:00，美国指标期金报每盎司1,222.8美元，下跌0.99%。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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