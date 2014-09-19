（修正）专访：上海黄金国际板欲夺定价权需吸引更多交易者--WGC高层

图中为中国金交所展示的24k金。 REUTERS/Bobby Yip

（修正标题措辞，删除内文赘字）

作者 林琦

路透上海9月19日 - 中国黄金国际板周四晚间高调上线，外界评论这将有助于作为全球黄金生产和消费大国的中国抢夺黄金定价权。不过世界黄金协会(WGC)高层认为，目前尚难得出上述结论，定价权之争主要取决于上海能否吸引更多数量和类型的投资者参与交易。

世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪周四晚间在接受路透专访时指出，未来随着“上海金”交易日趋活跃，估计中国有相当大数量的黄金进口将从目前的香港转向上海。

他认为，上海国际板的成立是一个很重要的里程碑，意味着中国黄金市场从只代表国内价格向与国际接轨迈进；同时，作为第一个对外开放的金融产品，亦有助于人民币国际化的推进。

“能否成为参考价，要看有多少人参与（交易），话语权是从参与者开始的。”他指出，新市场在成立时，每个人对其都有好的主观愿望。但未来能否成功，要看这个市场能否提供好的服务。

目前全球黄金市场上，伦敦现货金和纽约COMEX期金对金价具有绝对影响力；而拥有中国和印度等黄金消费大国的亚洲地区，对国际金价的影响力则较弱。

**打造“上海金”品牌**

郑良豪指出，中国和印度的买家目前一般自伦敦购买黄金，交易繁琐，而且时区不同，亚洲需要一个平台服务于亚洲的买家和卖家。上海国际板以人民币计价，不同于以美元计价的国际金价，若能充分吸引相当多的买卖双方参与，将有利于打造“上海金”品牌。

上海国际板目前上线三个合约，即iAu99.5、iAu99.99、iAu100g合约。其中iAu99.5合约是按国际合约标准新设的，交易单位为12.5千克/手。

“关键是多参与，买卖双方越多参与，越能反映多方面的需求，价格才能代表当时市场上的公平价格。”他说，上海金服务于占据全球三成份额的中国黄金市场，能够发挥的空间相当巨大。

亚洲市场原本具重要地位的东京工业品交易所（TOCOM）黄金，随着过去数十年日本泡沫经济破灭令当地黄金消费量下降，其影响力正日渐式微；而新加坡金市亦在朝区域性黄金批发市场方向努力，所以上海金的推出可谓正逢其时。

目前上海金交所确定首批共40家国际会员，包括汇丰、渣打、高盛、德意志等国际大银行以及瑞士美泰乐、贺利氏等黄金精炼企业等。而花旗、法国兴业、瑞士Valcambi、珀斯造币厂等近30家机构拟正申请成为第二批国际会员。

上海国际板以及在上海自贸区设立的实金指定仓库，将为中国的黄金进口及实金转口贸易提供便利。

郑良豪表示，多年以来，中国传统的黄金进口渠道是透过香港，运往深圳等国内用金较集中的城市。有了上海金以后，将来会有相当多的黄金交割在上海发生，上海保税仓库亦将提供一个不错的储运和中转点，或是向国内北方城市转运，或是向台湾和日本等海外市场转运，“上海将成为一个黄金集散地”。（完）

(审校 张喜良)

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