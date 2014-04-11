《信报》：沪港股市落实联通 成败系于执行细节

（4月11日社评）

中港两地证监会公布沪港股市互通试点，正式拉开＂港股直通车＂的帷幕，既有助巩固香港作为亚洲主要的人民币离岸中心地位，也加速人民币国际化的步伐，产生政策＂互惠＂效果。

不过，沪港股市交易联通，必然牵动两地的资金流动。按照试点，虽然买卖设有投资额度，受到控制，但市场波动相互传递的风险，则恐怕难以回避。因此，如何把握政策的＂互利＂机遇，落实执行，达致双赢，至为关键。

沪港通按照试点对市场风险控制的设置，包括在投资额度和投资产品上作出限制，虽然增加了金融安全，也保障了人民币资本账目循序渐进的稳定开放步伐，但市场波动相互传递的风险，相信会对两地股市产生交叉感染的影响，并且因为两地在交易细节上的制度差异，或引起两地在一些监管安排上的分歧、出现市场利益冲突和风险分配问题，需要沪港金融监管机构制订一个有效的合作和风险防范与分担机制，以维系市场运行秩序，才能给予无论是＂沪股通＂或＂港股通＂的投资者信心。

按政策落实的进度，估计6个月后可以启动。但明显看到，当前最重要的一步，是在沪港股市联通的政策框架下，两地如何在市场风险分配、控制和监管上取得协调，有效落实执行。沪港通的细节安排，是整项政策成败关键所在，＂魔鬼在细节之中＂。

今年是香港发展离岸人民币市场第10个年头，能够落实沪港通，无疑是香港离岸人民币市场发展史上一个新里程，也是人民币加快国际化步伐，倒迫国内进行金融改革的重要一步，对两地发展都影响深远，不容有失。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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