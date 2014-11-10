沪港通引领港股走出“占中”阴霾 调升至“看涨”--富瑞

路透香港11月10日 - 投行富瑞的报告称，沪港通即将于下周一（17日）开通，有助引领港股走出“占中”阴霾，该行将港股调升至“看涨”（bullish），与中国A股看齐。

报告指出，“占中”对投资者情绪造成打击，因市场担心沪港通无法于今年内开通，但今早港交所(0388.HK)公布沪港通定于下周一开通后，消息带来正面作用。

该行预期，香港将会受惠于强劲的资金流入以及美国延迟加息，本港银行同业拆息（HIBOR）可望维持稳定，实际利率于2015年保持负数，有助本地资产市场例如房地产的表现。全球贸易复苏亦会令贸易融资和港口活动稳固。平滑的曲线率令香港上市的房地产投资信托基金（REIT）维持“买入”。

该行继续看好港交所和券商板块。

“中国是自二次世界大战以来最大的资本帐开放国家，而香港站在开放的前沿。”该行环球股票总策略师Sean Darby称，“长远而言，我们预期中国固定收益市场亦将放宽，令沪港通的应用范围扩大。”

他并指出，这意味着港元最终是“多余”，因愈来愈多商业交易使用人民币进行。中国将在全球范围测试其资金池。

港股恒生指数.HSI周一收涨194.46点，或0.83%，至23,744.7点，因中港两地证监会宣布沪港通正式启动日期。沪港通最大得益者港交所大涨4.56%，报183.6港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

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