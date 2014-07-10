上海、香港和台北再次入选全球20大旅游目的地--万事达

路透上海7月10日 - 据万事达卡(MA.N)最新发布的世界旅行目的地指数，上海、香港和台北再一次入选全球入境游客人次最多的前20大旅行目的地城市，为这三个大中华区城市连续第四年在该指数中排名全球20强。

万事达新闻稿称，香港、台北和上海是大中华区内最国际化的城市。据估计，今年这三个城市的入境游客人次将分别达到884万、629万和609万，分别位列全球第9位、第15位和第16位。与去年同期相比，香港、台北和上海的入境游客人次均保持7%-9%的可观增幅，台北是三大目的地城市中唯一连续四年保持增长的城市。

不论以入境游客人次还是跨境消费额（即入境游客在目的地城市的消费总额计数），香港、台北和上海均入选亚太区十大旅行目的地城市。北京位列亚太区入境游客人次最多的旅行目的地城市第10位。

就跨境消费额而言，台北连续四年超越香港、上海和北京，预计今年将达到108亿美元，位居全球第九位，香港、上海和北京预计今年将分别达到83亿美元、53亿美元和42亿美元。

据新闻稿，全球范围内，伦敦以1,869万入境游客人次和8%的增幅荣登本期指数榜首，曼谷（1,642万）和巴黎（1,557万）紧随其后。近几年来，伦敦和曼谷争夺全球最大旅行目的地城市的竞争愈发激烈。受近期泰国政治局势影响，曼谷未能继续保持2013年的第一宝座。

亚洲城市在此次指数中表现出色，在全球前十大旅行目的地城市中占据多席，例如曼谷、新加坡（1,247万,第四）、吉隆坡（1,081万，第八）、香港和首尔（824万，第十）。

万事达卡全球经济顾问王月魂表示，“我们观察到，自2009年以来，跨境旅行和相关消费额的增速超过了世界GDP增速。这种持续增长反映了所有地区都对新的文化体验保有一如既往的兴趣和渴望。新兴市场中崛起的中产阶级目前也具备了追求这些体验机会的购买力。”（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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