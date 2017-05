香港前金管局总裁任志刚称沪港通有助于香港离岸中心--报载

路透香港7月11日 - 香港信报周五报导,前金管局总裁任志刚认为10月将启的“沪港通”,将为香港离岸市场带来其他市场所欠缺的商机,对此间离岸人民币市场的发展会有帮助。

他在接受信报专访时亦谈及联系汇率制度,他表示,联汇并不一定要改变,但需要不时作出检讨,从大众利益着眼。且香港作为国际金融中心,为参与者提供包括人民币在内的不同货币选择以管理滙兑风险,并不等于把港元边缘化,或贬低港元地位。

任志刚指出,当年出任金管局总裁时,原本希望香港的离岸人民币业务是“一点进入”,即香港的金融体系与人民银行有结算安排,全球各地的人民币业务则利用香港“一点进入”,这样离岸人民币市场的深度及阔度将会提高,“目前的发展方向是多点进入,而非我想的一点进入。”

“对香港而言,多点进入的模式并非最理想,若香港在竞争环境下能独占鳌头,成为离岸市场最旺的市场当然最好。”他在专访中提到。

他表示,尽管香港在离岸人民币业务虽已无独家优势,但只要香港在人民币业务发展较其他市场优胜、市场流动性较其他市场为高,仍然会有吸引力。“沪港通”的发展就是发挥两地市场互动的作用。若容许内地人可在香港买卖股票,对香港市场的深度将有帮助,有助推进香港离岸人民币市场的发展,香港可以继续探索其他资本项目可能带来的机遇。

1993-2009年间出任金管局总裁的任志刚,在亚洲金融风暴期间动用外汇储备击退炒家,在他从事公职期间,曾参与联系汇率制订。2012年任志刚发表一篇讨论香港货币体制的文章,引起市场对于联汇制度注意。

任志刚指出,货币制度需要不时检讨,如果觉得有些做法更加符合大众利益,可思考调整。如果觉得现时做法符合大众利益,则继续沿用。

香港自1983年开始实施与美元挂钩的联系汇率制度,经过优化,现行制度为港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完)

(记者 李珊珊; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。Thomson Reuters group of companies around the world.